Lewandowski tangerer legendarisk målrekord i Bundesligaen

Den måltotal har Lewandowski nu matchet, men han har brugt seks kampe færre på det, end Müller gjorde. Polakken kom op på 40 mål, da han scorede til 1-0 på straffespark cirka 25 minutter inde i Bayern Münchens kamp mod Freiburg.

I forbindelse med sin scoring lørdag sendte Lewandowski en hilsen til Gerd Müller. Polakken hev efter målet op i sin spilletrøje og viste en t-shirt, hvorpå der stod "4Ever Gerd".

Kampen mod Freiburg endte 2-2. Bayern München sikrede allerede i sidste weekend sit niende mesterskab i træk.

Lewandowski har nu én kamp til at forsøge at overgå Müller, men kunne sagtens have gjort det lørdag. Med et lille kvarter tilbage kunne polakken nærmest bare have løbet bolden ind i et tomt mål, men han ramte den helt skævt, så den i stedet endte i favnen på Freiburgs keeper.

Mens Gerd Müller, der også satte sæsonrekorden som Bayern München-spiller, altså ikke længere har den alene, kan han stadig kalde sig Bundesligaens målkonge. Fra 1965 til 1979 scorede han hele 365 mål i den bedste tyske række, hvilket altså er rekord.

Hvis Lewandowski fortsætter i det tempo, han har lagt for dagen de seneste mange år, er det dog ikke utænkeligt, at den 32-årige målmager kan ende med at skubbe Müller af tronen.

Lewandowski er nu oppe på 276 scoringer i Bundesligaen og har i gennemsnit scoret 34 ligamål hver sæson i de seneste tre sæsoner inklusive den igangværende.