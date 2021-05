Lewandowski slog målrekord: Det var som science fiction

Bayern Münchens Robert Lewandowski havde én målsætning for sæsonens sidste kamp mod Augsburg lørdag - at slå rekorden for flest mål i én bundesligasæson.

Polakken var fra start ivrig efter at nå de 41 sæsonmål og dermed overgå Gerd Müllers rekord fra 1971/72-sæsonen, som han tangerede i næstsidste runde.