Lewandowski skyder Polen forbi Italien og Holland

Italien har seks point på andenpladsen, mens Holland følger efter med fem point, efter at de to mandskaber onsdag spillede 1-1 mod hinanden i Bergamo.

Lewandowski førte an med to scoringer for polakkerne mod Bosnien, der indkasserede et rødt kort efter et kvarter, da Anel Ahmedhodzic nedlagde Bayern München-angriberen.

Fem minutter før pausen gjorde Lewandowski det til 1-0, inden Karol Linetty øgede til 2-0 i første halvlegs tillægstid. Fem minutter inde i anden halvleg lynede Lewandowski igen, og kort efter lod han sig udskifte.

I Bergamo bragte Lorenzo Pellegrini de italienske værter i front efter et kvarter. Ti minutter senere udlignede Hollands Donny van de Beek til slutresultatet 1-1.

Både Italien og Holland mangler at møde Polen. I november skal polakkerne til Italien, inden hollænderne kommer på besøg i Polen i den sidste gruppekamp.