Lewandowski sender Bayern München i finale ved klub-VM

Polakken Robert Lewandowski var som så ofte før afgørende, da han scorede et mål i begge halvlege.

I det 17. minut modtog den 32-årige angriber bolden et par meter uden for det lille felt efter lidt tysk småspil.

Efter at have lagt den til rette for sig selv sparkede han bolden forbi målmand Mohamed El Shenawy og bragte Bayern foran. Fire minutter før tid afgjorde han endegyldigt kampen med et hovedstødsmål fra tæt hold.

VM for klubhold skulle oprindeligt være spillet i december 2020, men blev udsat, fordi flere kontinentale mesterskaber blev skubbet på grund af coronapandemien.

Bayern München er med i turneringen som repræsentant for Europa, efter at holdet sidste år vandt den europæiske Champions League. Holdet indtrådte først i mandagens semifinale.

Al Ahly vandt den afrikanske Champions League i november og sikrede sig derved en billet til turneringen, som spilles i byen Al Rayyan. For at komme i semifinalen havde egypterne nedlagt Al-Duhail fra Qatar.

Bayern vandt også klub-VM i sæsonen 2013/14 og kan altså vinde turneringen for anden gang i klubbens historie.

Finalen spilles på Education City Stadium på torsdag.