Lewandowski overgår legendarisk målrekord i Bundesligaen

Dermed nåede han 41 sæsonscoringer og overgår på den måde Gerd Müllers rekord på 40 mål fra 1971/72-sæsonen.

I næstsidste runde tangerede han rekorden, og lørdag forsøgte han kampen igennem ihærdigt at få bolden over stregen, men det var ikke så ligetil for den polske målmaskine.

Da det endelig lykkedes kort før slutfløjt var det tydeligt, at rekorden betyder rigtig meget for ham.

Med scoringen og sejren over Augsburg, som havde danske Mads Valentin med fra start, kunne Bayern München med manér fejre det mesterskab, der allerede for flere uger siden kom i hus.

Bayern var knusende farlig i første halvleg. Efter at Jeffrey Gouweleeuw scorede selvmål og sendte Bayern foran i kampens indledning, gik målmaskinen i gang.

Serge Gnabry gjorde det til 2-0 efter 23 minutter, Joshua Kimmich scorede til 3-0 med et brag af et langskud efter 33 minutter, og inden pausefløjt blev føringen udbygget til 4-0, da Kingsley Coman også viste skudstyrke fra distancen.

Det var imidlertid Robert Lewandowski, alle kiggede på. Den store polske angriber havde flere store chancer for at tage målrekorden alene, og det var tydeligt, at hans holdkammerater forsøgte at hjælpe ham.

Tydeligt var det også, at Robert Lewandowski godt vidste, at han var i fokus. Efter hver eneste afbrænder stod han tilbage med et skævt smil og kiggede på holdkammeraterne.

I anden halvleg begyndte Bayern München at skifte ud. Spillere, der tager afsked med klubben i løbet af sommeren, blev taget ud og fik en form for hyldest, selv om der ikke var tilskuere på lægterne.

Samtidig begyndte mestrene at sløse. Augsburg udnyttede blundere i Bayern-defensiven og nettede to gange.

Det så altså ud til, at Robert Lewandowskis mission skulle mislykkes, men kort før tid kom forløsningen.

I den ordinære spilletids allersidste minut var polakken på plads i feltet og opsnappede en løs bold efter en redning fra Augsburgs keeper.

Polakken tog et enkelt træk udenom målmanden, trillede bolden i nettet og jublede i vilden sky. Kort efter løftede Bayern München bundesligatrofæet for niende år i træk.