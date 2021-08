Lewandowski lyner to gange i Bayerns hæsblæsende finalesejr

Robert Lewandowski fulgte med to fuldtræffere fint op på sine utrolige 48 mål i 40 kampe i sidste sæson. Han assisterede også Thomas Müllers scoring i opgøret.

Kampen var en glimrende reklame for tysk fodbold. Det var således et yderst afvekslende opgør i et højt tempo, der bød på masser af chancer i begge ender.

Bayern viste sig skarpest på dagen og havde også en stærk sidste skanse i Manuel Neuer, der lavede et par store redninger, mens kampen var på vippen.

Det er niende gang i alt og femte gang inden for de seneste seks sæsoner, at Bayern München vinder den tyske Super Cup. Det er samtidigt holdets første trofæ under klubbens nye cheftræner, Julian Nagelsmann.

Bayern startede finalen bedst, og efter et kvarter sparkede kantspilleren Kingsley Coman en stor mulighed over fra tæt hold efter godt forarbejde af Serge Gnabry.

Endnu større var Marco Reus' mulighed i den anden ende fem minutter senere. Den engelske midtbanespiller Jude Bellingham stak bolden dybt til en helt fri Reus, men Manuel Neuer diskede op med en fremragende fodparade.

Thomas Müller og Robert Lewandowski misbrugte i fællesskab en stor chance for Bayern efter 35 minutter, og kort efter fik Dortmunds 16-årige Youssoufa Moukoko korrekt annulleret en scoring for offside.

Neuer kom lidt derefter godt ud af sit mål og leverede en ny stor redning på Haalands forsøg, og det var sidste stor misbrugte mulighed, inden kampen endelig fik et åbningsmål efter 41 minutter.

Gnabry slog et indlæg i feltet, hvor Lewandowski havde timet sit indløb perfekt og headede Bayern på 1-0.

Fem minutter inde i anden halvleg blev føringen fordoblet, da Bayern spillede hjemmeholdet tynde. Lewandowski forlængede et indlæg og assisterede Thomas Müllers 2-0-træffer fra kort afstand.

Dortmund svarede hurtigt igen, men en aktiv Haaland fik - igen korrekt - annulleret en scoring, så reduceringen kom først efter 64 minutter. Bellingham lagde kuglen til rette for Reus, som fra kanten af feltet udplacerede en sprællende Neuer i Bayerns bur.

Dortmund pressede videre efter reduceringen, men det blev 1-3 efter 73 minutter, da den netop indskiftede Corentin Tolisso tacklede bolden hen til Lewandowski, som sikkert udnyttede den store mulighed.

Målet tog den værste brod af Dortmund, og kampens sidste kvarter var modsat de første 75 minutter forholdsvis rolige.