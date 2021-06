Leverkusen-angriber laver spektakulært mål i Tjekkiet-sejr

Spillet var set over hele kampen ikke spektakulært, men i et kort moment opstod der magi, da Skotland tog imod Tjekkiet hjemme på Hampden Park i Glasgow ved EM i fodbold.

Kort inde i anden halvleg, efter at have modtaget bolden i en omstilling, sparkede Schick nemlig på mål fra lige over midterlinjen efter at have opdaget, at Skotlands keeper, David Marshall, stod langt fra sit mål.

Selv om målet var tomt, er det ikke ret stort fra så mange meters afstand, men Schick ramte bolden perfekt. Marshall spænede tilbage, men bolden sneg sig lige under overliggeren og i nettet til 2-0.

Scoringen blev kampens sidste og Schicks anden i opgøret. Kort før pausen åbnede han målscoringen ved at heade et indlæg ind, og angriberen blev dermed den helt store helt for tjekkerne.

Med sejren lægger Tjekkiet sig i toppen af gruppe D sammen med England, der søndag slog Kroatien.

Generelt var Tjekkiets sejr fortjent, men Skotland vil ærgre sig over, at det ikke som minimum blev til en scoring.

Især efter starten på anden halvleg, hvor det brændte på i Tjekkiets felt, efter at tjekkerne selv faktisk havde presset på i den anden ende.

Jack Hendry sendte først bolden på overliggeren, og lidt efter måtte Tjekkiets målmand, Tomás Vaclík, diske op med en imponerende redning for at afværge et selvmål.

En håndfuld minutter senere lavede Patrik Schick så sit drømmemål, og det tog pusten lidt fra skotterne, der aldrig for alvor var tæt på at lave et comeback.

De næste kampe i gruppe D spilles fredag. Her står Kroatien og Tjekkiet over for hinanden, mens England og Skotland mødes i et rent britisk opgør.