Levante laver nyt benspænd på Atléticos mesterskabsjagt

Det vil de kommende uger måske give et mere klart billede af, men faktum er, at Atlético lørdag for anden gang på tre dage snublede mod Levante.

Det coronaudsatte møde fra anden spillerunde sluttede 1-1 i midtugen, og lørdag tog Levante en højst overraskende 2-0-sejr på Wanda Metropolitano i Madrid.

Levante havde aldrig tidligere vundet ude mod Atlético, som samtidig ikke havde tabt en ligakamp hjemme siden slutningen af 2019.

Resultaterne har utvivlsomt lunet hos både byrivalerne fra Real Madrid og FC Barcelona. De to nærmeste konkurrenter til titlen har ellers været hægtet helt af, men nu kan de igen dufte muligheder.

Fem tabte point på tre dage for Atlético betyder, at Real Madrid med en sejr senere lørdag aften kan reducere afstanden mellem de to hold til tre point. Atlético vil dog fortsat have en kamp i hånden.

Det er dog en noget nedslående status for Atlético, der for ikke så lang tid siden var i front med otte point og en kamp i hånden.

Barcelona har spillet en kamp mindre end Atlético, men har ni point op til førerholdet.

Retfærdigvis skal det siges, at Diego Simeones tropper heller ikke havde heldet med dig i nederlaget til Levante. Skudstatistikken hed for eksempel 27-6 i hjemmeholdets favør. Men lige lidt hjalp det.

Træværket stod blandt andet i vejen på et fremragende frisparksforsøg, mens Jose Luis Morales' sejrsmål i første halvleg blev til via et afrettet skud, som efterlod Jan Oblak i målet chanceløs.

2-0-målet blev scoret i et tomt mål af Jorge de Frutos i sidste minut, da målmand Oblak var gået med frem på et hjørnespark i en sidste satsning.