Lettet og stolt verdensmester: Jeg leverer under pres

Enkeltstartsfænomenet Mikkel Bjerg kunne tirsdag lade sig hylde som U23-verdensmester for tredje gang i træk, men han lægger ikke skjul på, at han har følt sig under stort pres i tiden op til løbet.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, er jeg allermest lettet. Det har været svært at gå ind til et VM, hvor det nærmest er en skuffelse ikke at vinde.

- Jeg har skullet forventningsafstemme rigtig meget med mig selv og finde ud af, hvordan jeg skulle tackle det, hvis jeg ikke vandt, siger Mikkel Bjerg.

Den snart 21-årige rytter stillede op som favorit og lagde på forhånd ikke skjul på, at han regnede med at gentage triumferne fra Bergen i 2017 og Innsbruck sidste år.

Men det betyder ikke, at der har været helt ro i maven i de seneste dage.

- Jeg var rimelig nervøs i går aftes (mandag, red.) og fik ikke sovet specielt meget.

- Jeg vågnede omkring klokken fem, og jeg kunne fornemme, at min værelseskammerat, Mathias Norsgaard, også sov uroligt. Vi var begge meget nervøse, siger Mikkel Bjerg.

Da det gjaldt, efterlod han dog ingen tvivl om, hvem der var den stærkeste i Yorkshires voldsomme regnvejr.

Han kørte den 30,3 kilometer lange rute godt 26 sekunder hurtigere end nærmeste konkurrent.

- Det vidner om, at jeg leverer godt under pres. Jeg havde lagt et stort pres på mig selv ved at sige, at alt andet end en sejr ville være skuffende, siger han.

I næste sæson skal han køre på World Touren for UAE Emirates, og det betyder, at det ikke bliver til flere U23-triumfer for den unge dansker.

Efter nytår konkurrerer han med seniorrytterne i den absolutte verdenselite.

- Jeg kunne ikke bede om en bedre afslutning. Næste år vil jeg gøre alt, hvad der står i min magt, for at blive udtaget til elite-VM, lyder det fra Mikkel Bjerg.

Bjerg tog guldet foran amerikanerne Ian Garrison og Brandon McNulty. Mathias Norsgaard blev nummer fire.