Lettet ishockeykaptajn: Mere spændende end håbet

Danmark var ved at sætte en 4-1-føring over styr i en hektisk slutfase, men fik trods alt kæmpet sig til en spinkel 4-3-sejr, der naturligt nok skabte stor lettelse i det danske omklædningsrum.

- Det blev lidt mere spændende, end vi havde håbet på. Men en sejr er en sejr. Vi er stadig med i turneringen, og det er stadig i vores hænder. Vi har tidligere stået efter den første kamp og ikke selv kunnet afgøre det, siger kaptajn Peter Regin.

I slutminutterne så det ud, som om det danske hold var præget af sin gyselige OL-historie. Danmark har aldrig været med til legene og har flere gange kikset trods en klar favoritrolle.

Et nederlag til Slovenien havde været katastrofalt for de danske muligheder, men den danske kaptajn mener ikke, at kampens store betydning prægede holdet.

- Når man spiller, tænker man ikke så meget over det. Det er meget værre at kigge udefra. Jeg sad og så VM i foråret, og når man ikke har nogen indflydelse på, hvad der sker, er det meget mere nervepirrende, siger Peter Regin.

To af Danmarks fire scoringer blev sat ind af NHL-profilen Nikolaj Ehlers, der levede op til de opskruede forventninger og også blev kåret til kampens bedste dansker.

Traditionen tro er Ehlers dog ikke helt tilfreds med sig selv.

- Det er dejligt at få scoret, men der er mange ting, som jeg føler, jeg kunne have gjort bedre. Men vi vandt kampen, og det er det, vi kom for, siger Nikolaj Ehlers.

Ud over Danmark og Slovenien er Sydkorea og Norge med i OL-kvalifikationen.

Kun det bedste af de fire hold går videre til legene i Beijing.