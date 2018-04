Lettet Sønderjyske-boss: Umenneskelig periode for os

Matchfixingsekretariatet under Danmarks Idrætsforbund (DIF) har gennem den seneste måned undersøgt, om Sønderjyske med vilje indkasserede et mål i et 1-2-nederlag til FC Midtjylland.

Torsdag konkluderede sekretariatet, at der ikke var tilstrækkeligt med beviser til at køre en sag.

Sønderjyske-direktør Klaus Rasmussen havde forventet den afgørelse. Alligevel fortæller han, at sagen har taget hårdt på alle i klubben, der sideløbende har kæmpet for at undgå nedrykning.

- Det har været en meget hård og umenneskelig periode på næsten fem uger, hvor klubben og ikke mindst spillere, trænere og sportschef er blevet mistænkeliggjort, siger Klaus Rasmussen i en pressemeddelelse.

- Dag efter dag har de oplevet at blive hudflettet i den ene ekspertanalyse efter den anden i medierne.

- Og samtidig har de skullet koncentrere sig om at præstere flere gange om ugen på det mest kritiske tidspunkt i sæsonen. Jeg har dyb respekt for det, spillerne og den sportslige ledelse har leveret under et enormt pres, siger Sønderjyske-direktøren.

Klubben var bedre stillet med et nederlag 18. marts til FC Midtjylland på grund af turneringsstrukturen, hvor Superligaens otte svageste hold opdeles i to grupper.

Nederlaget til FCM betød, at Sønderjyske havnede i den mest fordelagtige af de to grupper. Sidenhen er det da også lykkedes at kæmpe sig helt fri for nedrykningsfaren.

Selv om Sønderjyske fik en fordel ud af at tabe, så afviser Klaus Rasmussen, at klubben havde lagt en plan om at tage hjem fra FCM-kampen med et nederlag.

- Vi går altid på banen for at vinde kampene i Sønderjyske.

- Det ligger dybt i vores dna og værdier, at vi skal kæmpe ekstra hårdt for at opnå de ønskede resultater på banerne, halgulvene og i alle andre sammenhænge.

- Derfor er vi selvfølgelig også glade for dagens afgørelse.

- Nu handler det igen om fodbold, og sådan skal det også være, siger direktøren.