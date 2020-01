Lettet Piotr Wozniacki glæder sig til at være far igen

Når Caroline Wozniacki igennem karrieren er røget ud af grand slam-turneringer, har hendes far og træner, Piotr Wozniacki, oftest været så skuffet, at han har undgået pressen og omverdenen.

Få minutter efter kampens afslutning tonede han frem på tv og leverede et interview med et stort smil.

Han var lettet. Nu handler hverdagen ikke længere om at optimere datterens spil, og det er slut med at analysere den kommende modstander.

- Jeg føler en lettelse og befrielse, siger Piotr Wozniacki til Ekstra Bladet.

Nu ser han frem til at være far fremfor træner.

- Nu kom dagen, og nu føler jeg for første gang i mange år, at jeg er far, siger Piotr Wozniacki og fortsætter:

- Lige nu er jeg som far utrolig glad for, at jeg kun skal være far, for det har været et utroligt hårdt arbejde. Det er en hård position både at være far og træner. Men jeg har hjulpet mit barn i alle disse år, og pludselig kom de resultater så.

Højdepunktet var i Australian Open i 2018, da Caroline Wozniacki endelig fik sin grand slam-triumf.

Afskedsturneringen samme sted blev knap så succesfuld. Hun leverede et stort resultat ved at slå den ukrainske komet Dayana Yastremska i anden runde, men i den efterfølgende runde blev det altså til exit mod Jabeur i en tæt tresætter.

- Selvfølgelig er jeg ikke glad for, at hun har tabt den sidste kamp i dag, men det er umuligt at vinde det hele, og Caroline har tænkt alt for meget i de kampe, hun har spillet.

- Hun havde for tung en mental bagage med til at spille frit, forklarer Piotr Wozniacki.