Lettet Møllgaard har aldrig oplevet noget lignende

Selv de mest rutinerede på det danske hold har svært ved at erindre et landsholdsdrama, som det, der onsdag aften endte med en dansk sejr i straffekastkonkurrence.

- Jeg tror aldrig, jeg har oplevet noget lignende, siger 36-årige Henrik Møllgaard efter sin kamp nummer 166 på landsholdet.

- Det var noget af det mest spektakulære - også fordi begge hold havde chancen for at vinde og dummede sig flere gange.

- Det var en utrolig kamp, og jeg er glad for, at det er os, der får lov at spille semifinale. Man kan godt have en smule sympati med egypterne, som også spillede på et meget højt niveau, siger Møllgaard.

Danmark havde både i den ordinære kamp og i den første af to perioder med forlænget spilletid chancen for at sikre sig sejren.

Og i anden forlængelse var kampen nærmest tabt, da danskerne blev reddet af en egyptisk dumhed. Det udløste et straffekast, som Magnus Landin udnyttede og sendte kampen i straffekonkurrence.

- Der var okay fart på i omklædningsrummet bagefter. Vi kunne også have siddet på en flyver om 12 timer.

- Jeg håber, at vi tager et ordentlig rygstød med, for det var første gang, vi oplevede rigtig modgang, siger Henrik Møllgaard.

Det danske hold skal nu bruge torsdagen på at samle kræfter inden semfinalen mod Spanien fredag aften.