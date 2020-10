Lettet Fuglsang: Jeg var godt kørende

Jakob Fuglsang kom torsdag lidt over et minut tættere på førstepladsen i Giro d'Italia.

Fuglsang er nu 3 minutter og 59 sekunder efter den nye mand i løbets førertrøje, hollandske Wilco Kelderman (Sunweb).

- Flere af de andre klassementsfolk led et knæk i dag. Det gjorde jeg ikke, og det var godt for moralen, skriver Fuglsang i sin klumme i B.T. torsdag aften.

Han kom i mål som nummer fire på etapen, 1 minut og 25 sekunder efter vinderen Jai Hindley.

- Selvfølgelig havde det været fedt at sidde med helt fremme, men det var en lettelse at vise, at jeg godt kunne være med i dag. Jeg var godt kørende og kommer til at gå tilfreds i seng, skriver Fuglsang.

Danskeren har tre etaper tilbage til at hente yderligere tid i klassementet. Det bliver dog svært at gøre fredag, hvor der venter 258 mere eller mindre flade kilometer fra Morbegno til Asti.

Giroen slutter med en enkeltstart til Milano søndag.