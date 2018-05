Lettet Froome efter styrt: Godt det ikke gik værre

Derfor var det en mærket Froome, som senere fredag kørte sin enkeltstart og sluttede på 21.-pladsen. Dermed tabte Froome 37 sekunder til dagens vinder, som var Tom Dumoulin (Sunweb).

- Det er en del af cykelløb (at styrte, red.). Det gør altid ondt at styrte, men jeg er bare glad for, at det ikke var mere seriøst. Jeg er bare glad for, at det ikke gik værre og gav værre skader, siger Froome.

Tom Dumoulin vandt Giroen i fjor, og han regnes for en af løbets favoritter i det samlede klassement, ligesom Froome hører blandt favoritterne.

Trods tidstabet fredag tager Sky-rytteren det også roligt.

- Det var tydeligvis Rohan Dennis (BMC) og Tom, der sikrede sig tid i dag, men der er andre ryttere i klassementet. Det er et langt løb. Jeg er glad for at være her og komme i gang med løbet, siger Chris Froome ifølge holdets hjemmeside.

Mens Tom Dumoulin erobrede den lyserøde førertrøje, så var Rohan Dennis og Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) blot to sekunder efter.

Chris Froome har ikke kørt Giro d'Italia siden 2010.

Briten har en uafklaret dopingsag hængende over hovedet, efter at han i fjor under Vuelta a España afgav en prøve, der viste en høj koncentration af stoffet salbutamol, som blandt andet findes i astmamedicin.

Rytterne må ikke have mere end maksimalt 1000 nanogram per milliliter i kroppen, og Froomes test viste det dobbelte.

Selv om der er gået otte måneder, så er der endnu ikke fundet en løsning i sagen.