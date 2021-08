Lettet Blume efter bronze: Følte jeg lå midt i en bølge

Blume kom skidt fra start, og den slags kan være fatalt i så kort et løb. Men det lykkedes hende at kæmpe sig tilbage, så hun kunne slå hånden i bassinvæggen som nummer tre.

Et perfekt finaleløb var det langtfra, men så meget desto større er glæden og lettelsen hos Pernille Blume, efter at den danske svømmestjerne har sikret sig en OL-bronzemedalje i 50 meter fri.

- Jeg var lettet, da jeg så op på resultattavlen. Jeg nåede at tænke undervejs, at de første 25 meter kom til at koste mig dyrt. Da jeg så, at jeg havde fået en medalje, var det sådan en lettelse.

- Jeg er vildt glad og taknemmelig for, at jeg kan stå til et OL og have fået endnu en medalje. Det er den vildeste og dejligste oplevelse. Det er der ikke mange, der prøver, siger Pernille Blume.

Hun svømmede finalen på 24,21 sekunder, hvilket er noget langsommere end i både indledende heat og i semifinalen.

Det skyldes primært et halvkikset udlæg, som hun forklarer med "nogle tekniske ting", der ikke sad, helt som de skulle.

- Jeg følte på en måde, at jeg lå i en kæmpe bølge. Det har jeg måske ikke engang gjort, men de første 25 meter var ikke helt i skabet.

- For at være ærlig var det ret rodet. Efter de første 25 meter fik jeg ligesom rettet lidt op på det. Jeg var glad for, at jeg fik vendt det undervejs i løbet, siger Pernille Blume.

Efter sit olympiske guld i samme disciplin for fem år siden var hun på forhånd regnet som et varmt bud på en dansk medalje ved OL i Tokyo.

Men hun fornemmede aldrig, at de store forventninger hæmmede hende i bassinet i den japanske hovedstad.

- Der er nok mange, der vil synes, at jeg har haft et kæmpe pres på mig. Men jeg synes, at jeg har håndteret det fint. Og det er jeg meget stolt af, faktisk, siger Pernille Blume.

Det var den australske favorit Emma McKeon, der vandt guld i den olympiske rekordtid 23,81 sekunder. Sarah Sjöström fra Sverige vandt sølv, mens Blume altså indtog det nederste trin på sejrspodiet.

Medaljen er den 27-årige danskers tredje i OL-sammenhæng. I Rio de Janeiro vandt hun ud over guldet på 50-meteren også bronze i 4 x 100 meter medley.

Nu retter hun blikket mod næste OL i Paris i 2024, hvor hun håber at være med.

- Ja, det ville jeg elske. Jeg tror, det bliver noget helt særligt, når jeg nu har sådan et tilhørsforhold til landet, siger Blume, der bor i Frankrig med sin franske kæreste, svømmestjernen Florent Manaudou.

Netop Manaudou vandt sølv i herrernes 50 meter fri, få minutter før Blume hoppede i vandet.

- Det er fantastisk. Han har været til tre OL og har vundet medalje hver eneste gang. Han har været ude af sporten i tre år, men er kommet tilbage. Og nu står han som nummer to.

- Wow, det er så inspirerende og så overvældende at have den oplevelse sammen, siger Pernille Blume.

Danmark er nu oppe på tre medaljer ved OL - en af sølv og to af bronze.