Lettede spillere fik energi af tilbagevendte fans

Der var igen tilskuere på lægterne i Superligaen onsdag aften. I Lyngby og Aalborg var holdene de første i år til at spille under den såkaldte superligaordning, der tillader tilskuere under visse restriktioner.

Dermed var der for første gang siden september flere end 500 tilskuere i Superligaen.

På Aalborg Portland Park var tilskuertallet på 2627, da AaB slog OB med 3-2 i nedrykningsspillet.

- Lige så stort et chok det var at spille uden tilskuere for første gang, lige så positivt et chok var det at spille for tilskuere igen efter lang tid uden.

- Det løfter alle spillere. Det løfter nok det hele med fem eller ti procent, siger AaB-back Kristoffer Pallesen.

I den modsatte lejr kunne Alexander Juel Andersen også finde en smule trøst i fremmødet trods nederlaget.

- Vi var jo på udebane, men det var fedt. Det glæder vi os til at opleve på hjemmebane. Det er godt for hele Danmark, at folk får lov til at komme ud, siger forsvarsspilleren.

Foran 2271 fremmødte vandt Sønderjyske med 1-0 på Lyngby Stadion, hvor Marc Dal Hende stod for kampens eneste mål.

- Bare det at komme ind på stadion og høre tilskuere var rigtig dejligt. Fodbold handler om følelser og fans, pølser på stadion og god stemning. Det var fedt, også selv om det var på udebane, siger Sønderjyskes matchvinder.

Hjemmeholdets Mathias Hebo kunne også nyde den del af oplevelsen onsdag.

- Så snart man kommer ud til opvarmning og ser, at der er mennesker, giver det bare noget - også for folk derhjemme. Det var en god oplevelse at se, at der var mennesker hele vejen rundt, men desværre kunne vi ikke give dem, hvad de fortjente, siger han.

I Superligaens mesterskabsspil så 1800 tilskuere Brøndby besejre hjemmeholdet FC Nordsjælland 3-0.

Her nød Superliga-topscorer Mikael Uhre ligefrem at blive buhet af igen.

- Fodbold er jo bare ikke det samme uden fans. Der var folk, som buhede, da vi kom ind, og det giver bare lidt. Det giver et spil frem og tilbage med tilskuerne, og det var bare fedt, siger han.

Også FCN-træner Flemming Pedersen var glad for at se fans på tilskuerpladserne trods nederlaget.

- Det var dejligt. Det var det. Jeg hører ikke så meget, når jeg står midt i kampen, for der er jeg i min egen lille boble, men det var tydeligt at høre inden kampen. Det er det, som fodbolden lever af, siger han.

Superligaordningen indebærer, at tilskuerne til kampe i Superligaen kan sidde i sektioner af 500 mennesker. Fremmøde kræver gyldigt coronapas, og alle tilskuere skal registreres.