Leon Madsen regner med wildcard til næste års VM-serie

Danskeren mener selv, at han bør modtage et wildcard.

- Jeg tror, at jeg ligger lunt i svinget til at få det. Lad os bare sige det sådan, siger han efter at være blevet nummer syv i den samlede stilling.

- Jeg synes, at mine præstationer taler for sig selv. Når man bliver nummer to til europamesterskabet, ligger nummer fem i den hårdeste liga i Polen, er udtaget til det danske landshold og er tæt på at nå en sjetteplads ved VM, samtidig med at jeg i begyndelsen af sæsonen fik et forstrakt ledbånd og korsbånd i mit knæ, synes jeg, det taler for sig selv.

33-årige Madsen havde sin bedste sæson i 2019, hvor han vandt tre grandprixer og opnåede en samlet placering som nummer to.

Så godt gik det ikke i år. Blandt andet fordi en knæskade satte visse begrænsninger for danskerens kørsel.

- Når jeg kommer over min knæskade her til vinter og kan komme i gang med at træne ordentligt igen og komme i 100 procent topform, er jeg sikker på, at jeg kan kæmpe med om en top-3-placering ved VM igen.

Det så særdeles lovende ud for Leon Madsen, da han lørdag vandt sine tre indledende heat. I et af dem distancerede han både Artem Laguta og Bartosz Zmarzlik, som endte med at tage henholdsvis guld og sølv.

Men da kørerne nåede semifinalen, var både Laguta og Zmarzlik stærkere.

- Det var en fin aften. Jeg synes, der var meget positive takter både fredag og lørdag. Jeg har haft nogle nye dele til mine cykler, som vi testede, og jeg synes, at det har fungeret rigtig godt. Det lover godt for fremtiden.

- Første halvdel var rigtig god, og så begyndte kræfterne at slippe op. Det er simpelthen på grund af, at min form ikke er på det niveau, den skal være på grund af den skade, jeg har haft, siger Leon Madsen.

Europamesteren Mikkel Michelsen er på nuværende tidspunkt eneste kører med dansk pas, der er garanteret en plads i næste års grandprixserie.