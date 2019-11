Leon Madsen joker: Nyt VM-format kommer for sent

Sådan lyder det i en munter tone fra viceverdensmesteren Leon Madsen, efter at han er blevet bekendtgjort med, at VM-serien i speedway næste får et nyt pointformat.

Kørerne bliver fremover belønnet for at komme langt - til semifinale og finale - ved et VM-grandprix, mens de optjente point i de indledende heats kun bruges til at differentiere kørerne.

- Det nye pointsystem er jo fint nok, når man tænker på, at jeg så havde været verdensmester i år. Så det måtte de da gerne have indført inden i år.

- Overordnet set kommer det ikke til at ændre så meget. Havde vi haft reglerne i år, så tror jeg, at jeg havde vundet med 154 point, og Bartosz Zmarzlik havde haft 147 point. Nu havde han i stedet to point mere end mig, men det viser, at det over en hel sæson ikke gør en kæmpe forskel, siger Leon Madsen.

Med de tidligere regler var det ikke sikkert, at den kører, der vandt et grandprix, fik flest point ud af anstrengelserne den aften. Det nye format skal minde mere om pointgivningen i andre sportsgrene.

Og det er egentlig mere retfærdigt, mener Leon Madsen.

- Det er en svær diskussion, men det er da rigtig nok, at man i mange andre sportsgrene ser vinderen få flest point. Når Lewis Hamilton vinder et Formel 1-løb, så får han også flest point, og det er vel retfærdigt nok, at det er vinderen, der får det.

- Det giver lidt mere spænding og mere at køre om, at der er en større gulerod ved at vinde grandprixet. Det skulle gerne være med til at give mere spænding for fans og publikum.

- Det eneste, som i mine øjne ikke er så godt, er, hvis man scorer 15 point - maksimumpoint - i de indledende heat, men så bliver sidst i semifinalen, så ender man på en syvendeplads og får ti VM-point. Det er lidt hårdt, selv om der kun er ret lille sandsynlighed for, at det sker, siger Leon Madsen.

Det nye pointformat blev meldt ud til offentligheden lørdag formiddag, men det har ikke taget Leon Madsen og de andre VM-kørere på sengen.

- Vi snakkede lidt om det på kørermødet nede i Torun til det sidste VM-grandprix i oktober. Så vi havde lidt indikationer på, at der ville ske noget, så helt overrasket er jeg ikke, siger Leon Madsen.

Programmet for den kommende VM-sæson er ikke fuldendt, men løbsserien forventes at begynde 16. maj i Warszawa.