Leon Madsen bider smerterne i sig og stiller op i Sverige

Madsen har været slemt plaget af skader i den seneste tid. Han har store problemer med ryggen og skal opereres for en diskusprolaps senere på året. Desuden var han impliceret i et styrt i et polsk ligaløb for en uge siden.

Men fredag aften var Leon Madsen tilbage på sin speedwaycykel i forbindelse med den obligatoriske træning på banen i Målilla.

- Lige nu har jeg bare mega ondt i min ankel. Og armen er heller ikke for god. Jeg er virkelig træt, så det er unægtelig op ad bakke for mig i øjeblikket, siger han til JydskeVestkysten.

- Jeg fik lægehjælp undervejs, og jeg tog også lidt smertestillende, og så fik jeg mig ellers kæmpet igennem. Og det var det vigtigste, fortæller Leon Madsen.

Men alligevel lykkedes det for den 30-årige dansker at blive nummer to i tidtagningen.

- Det havde jeg bestemt ikke forventet, men jeg sætter nu ikke næsen op efter topplacering her i Målilla, siger han.

- Jeg tror nærmere, at det kommer til at handle om, at jeg ikke skal sætte for mange point til i forhold til mine konkurrenterne. Og så må jeg blive endnu mere klar til det næste grandprix om to uger, forklarer Leon Madsen.

Polske Maciej Janowski var hurtigste kører ved fredagens træning.

I VM-stillingen deler Leon Madsen førstepladsen med russiske Emil Sayfutdinov og Bartosz Zmarzlik fra Polen.