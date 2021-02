Leipzig udnytter Bayern-brøler til at åbne guldkampen

Den brøler udnyttede den nærmeste forfølger i Bundesligaen, RB Leipzig, da holdet på udebane tog en sikker sejr på 3-0 over Hertha Berlin.

Bayern Münchens forsvarende tyske mesterhold har spillet på et sjældent ustabilt niveau på det seneste. Lørdag kostede det et nederlag til Eintracht Frankfurt.

De tre point på Leipzig kontoen barberer Bayerns forspring i toppen ned til blot to point med 12 spillerunder tilbage.

Yussuf Poulsen udgjorde gæsternes angreb i 83 minutter, men det var fra midtbanen, føringen blev sikret efter en lille halv times spil.

Den målfarlige anfører Marcel Sabitzer stod med sin femte ligascoring i sæsonen for målet, som sendte Leipzig på sejrskurs, i en kamp hvor Hertha sled med at skabe store chancer.

Gæsterne virkede i god kontrol hele vejen, og da den tidligere Arsenal-spiller Mattéo Guendouzi 20 minutter før tid havde lidt for høje tanker om egne evner i eget felt, straffede Leipzig det omgående.

Tyler Adams plukkede bolden fra den franske midtbanespiller, skubbede den hen til Nordi Mukiele, som kanonerede bolden op i nettaget.

Ti minutter før tid var Hertha i to omgange tæt på at bringe spændingen i kampen tilbage, men en redning og et blokeret skud forpurrede det.

I stedet slukkede Willi Orban endegyldigt håbet for hjemmeholdet. Den ungarske forsvarsspiller headede et indlæg ind til 3-0 fem minutter før tid.

Til gengæld er spændingen om mesterskabet for alvor tilbage.

Leipzig er trådt frem som førsteudfordrer til mægtige Bayern München. Sydtyskerne har kun fået et enkelt point i de to kampe, holdet har spillet efter triumfen ved klub-VM.

Samtidig har Leipzig vundet tre kampe på stribe. Det har barberet fem point af mestrenes forspring på to spillerunder.