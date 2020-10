Leipzig-træner om afklapsning: 0-5 er ikke noget særligt

Man kan ikke beskylde RB Leipzig-træner Julian Nagelsmann for at gå i panik efter at have set sit hold blive afklapset med 5-0 af Manchester United i Champions League onsdag aften.

Tyskerne kom ellers til Old Trafford med store forhåbninger efter en stærk sæsonstart, der har bragt klubben op på førstepladsen i Bundesligaen.