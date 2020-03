Leipzig snubler hjemme i jagten på Bayern

Resultatet betyder, at Bayern topper rækken med 52 point og tre point ned til Leipzig på andenpladsen.

Det lykkedes dog ikke for Leipzig, der på hjemmebane måtte nøjes med 1-1 mod Bayer Leverkusen.

RB Leipzig skulle søndag forsøge at holde snor i formstærke Bayern München i Bundesligaen.

Bayer Leverkusen sidder ganske sikkert på femtepladsen med otte point mere end Schalke 04, og Leverkusen har to point op til Borussia Mönchengladbach på den fjerdeplads, der giver billet til Champions League.

Leverkusen var effektiv efter en halv time, da unge Kai Havertz blev spillet fri i feltet i højre side.

Den 20-årige tysker udviste stort overblik og spillede bolden skråt tilbage, og her kom Leon Bailey løbende og kanonerede den i kassen til 1-0.

Det var dog ikke længe, at gæsterne fik lov at nyde føringen, for tre minutter senere udlignede Leipzig.

Hjemmeholdet fik tilkendt et frispark i venstre side, og Christopher Nkunku sendte dødbolden ind i Leverkusens felt, hvor tjekkiske Patrik Schick steg til vejrs og headede bolden i kassen.

Danske Yussuf Poulsen startede vanen tro på bænken for Leipzig, men han blev skiftet ind med 20 minutter igen i stedet for Timo Werner.

Lørdag fortsatte Bayern med at vise skræmmende styrke, da Hoffenheim på udebane blev slået 6-0.

Sejren blev dog overskygget af tilskuerballade blandt Bayerns tilhængere, som betød, at kampen måtte afbrydes flere gange.

Baggrunden for problematikken var bannere og ukvemsord rettet mod Hoffenheims mæcen, Dietmar Hopp, der i den seneste tid er blevet en upopulær skikkelse blandt mange fodboldfans i Tyskland.

Union Berlin spillede hjemme 2-2 mod Wolfsburg i et opgør, hvor danske Marcus Ingvartsen fik de sidste 24 minutter på banen som indskifter.

Kampen blev dog overskygget af, at den to gange måtte afbrydes grundet uroligheder på tribunen, der også relaterede sig til protesterne mod Dietmar Hopp.

Union Berlin ligger midt i rækken.