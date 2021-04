Leipzig smider point i Bayern-jagt efter uafgjort

En sejr over formsvage Hoffenheim ville hvert fald for en stund mindske forskellen mellem Leipzig på andenpladsen og topholdet Bayern München til to point.

Men Leipzig formåede ikke at slå Robert Skov og co. Kampen endte 0-0.

Yussuf Poulsen så ellers ud til at ende som den store helt, da han fem minutter inde i tillægstiden headede bolden i mål. VAR afslørede dog, at bolden ramte danskerens arm på vej mod mål, og scoringen blev annulleret.

Dermed kan Bayern med en sejr øge sit forspring til syv point lørdag, hvor det dog er Wolfsburg, som ligger nummer tre, der venter for sydtyskerne.

Yussuf Poulsen, der sad ude med en skade i sidste weekend, startede på bænken fredag, men blev sendt i aktion mod slutningen, hvor Leipzig intensiverede jagten på et forløsende føringsmål.

Dermed nåede Poulsen ikke at stå over for sin landsmand Robert Skov, som ganske vist startede inde for Hoffenheim, men blev skiftet ud efter en times spil.

Leipzig kastede alt frem i de sidste minutter og så altså ud til at tage de tre point, inden VAR spolerede sejrsfesten.

Efter denne weekend resterer der fem kamprunder i Bundesligaen, som Bayern München har vundet otte år i træk.