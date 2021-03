Leipzig slipper taget i Bayern med 1-1 mod Frankfurt

RB Leipzigs mulighed for at udfordre de forsvarende mestre fra Bayern München i den tyske guldkamp blev søndag en hel del sværere.

Dermed har Leipzig på Bundesligaens andenplads nu fire point op til Bayern München på førstepladsen.

Det så ellers lovende ud for Leipzig i begyndelsen af anden halvleg, da svenske Emil Forsberg i det første minut bragte værterne på 1-0.

Forsberg sparkede bolden i mål, efter at Frankfurt-keeper Kevin Trapp havde pareret Justin Kluiverts skudforsøg.

Yussuf Poulsen havde chancen for at øge Leipzig-føringen kort efter, men danskerens kraftfulde hovedstød gik lige over mål.

Efter en times spil fik Frankfurt udlignet til 1-1 ved japanske Daichi Kamada.

Selv om Leipzig pressede på, så lykkedes det ikke at hente alle tre point. Det var samtidig enden på en stime på seks sejre i træk i Bundesligaen for hjemmeholdet.

Bayern München vandt lørdag på udebane med 3-1 over Werder Bremen.

Der mangler ni spillerunder af Bundesligaen, der toppes af Bayern med 58 point. Leipzig har 54 point på andenpladsen.

Bayern München har vundet det tyske mesterskab i de seneste otte sæsoner.