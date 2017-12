Leipzig og Yussuf Poulsen trækker CL-nitten

Sådan gik det dog ikke, og derfor må tyskerne indstille sig på at fortsætte i den mindre Europa League-turnering via en tredjeplads i gruppe G.

FC Porto vandt hjemme 5-2 over AS Monaco, og dermed så det sort ud for RB Leipzig, som hjemme tabte 1-2 til Besiktas, der vinder gruppen med 14 point.

Dermed snupper FC Porto andenpladsen med ti point og er sammen med Besiktas klar til ottendedelsfinalerne i turneringen.

Leipzig må i stedet nøjes med at forsætte i Europa League via tredjepladsen og syv point.

Den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen var på bænken i hele opgøret, hvor RB Leipzig skulle vinde hjemme over Besiktas, mens FC Portos opgør hjemme mod AS Monaco samtidig skulle gå tyskernes vej.

Det hele gik dog ikke som planlagt i de første 45 minutter.

I Tyskland kom Leipzig bagud 0-1 efter blot ti minutter, da Alvaro Negredo bragte Besiktas foran på et straffespark.

Imens udspillede der sig et lettere dramatisk opgør i Portugal, hvor Vincent Aboubakar med to scoringer havde bragt FC Porto foran 2-0 efter lidt over en halv time.

Efter 38 minutter fik begge hold så smidt en mand ud med rødt kort, da Portos Felipe og Monacos Rachid Ghezzal røg i totterne på hinanden efter en nærkamp.

Med ti mod ti fortsatte hjemmeholdet, og Yacine Brahimi bragede Porto foran 3-0 i første halvlegs overtid.

Efter pausen kunne Leipzig stadig ikke få bolden i mål efter 66 minutter, hvor Porto i stedet var foran 4-1 efter scoringer i anden halvleg af Monacos Kamil Glik på et straffespark samt Portos Alex Nicolao Telles.

Ved indgangen til de sidste ti minutter reducerede Falcao til 2-4 for gruppens bundprop, men Tiquinho Soares scorede to minutter før tid til slutresultatet 5-2 til Porto.

Så hjalp det ikke meget, at RB Leipzig i Tyskland fik udlignet til 1-1, og slet ikke, at Besiktas stjal sejren med en 2-1 scoring af Anderson Talisca to minutter før tid.