Leipzig fortsætter sejrsstime efter Freiburg-foræringer

Leipzigs to første mål kom efter et par grimme boldtab af Freiburg, inden Emil Forsberg lukkede kampen med 3-0-målet cirka et kvarter før slutfløjt.

Lørdag vandt Yussuf Poulsen og co. for sjette gang i træk i den tyske liga, da Freiburg blev besejret med 3-0.

Det bringer Leipzig op på 53 point i toppen af tabellen. Bayern München har 52 inden kampen lørdag aften mod Dortmund.

Leipzigs første mål blev lavet kort før pausen.

Kevin Kampl opsnappede en ringe aflevering af Freiburg-målmand Florian Müller. Bolden endte ved Yussuf Poulsen i feltet, og danskeren kunne for næsen af Müller servere bolden til en helt fri Christopher Nkunku, som sparkede den i et tomt mål.

Noget lignende skete små 20 minutter efter pausen. Denne gang var det igen Kevin Kampl, der opsnappede en skidt Freiburg-aflevering nær midterlinjen, hvilket sendte Leipzig afsted på en omstilling.

Nkunku fik bolden, trak lidt forbi Florian Müller og lagde den til rette for Alexander Sørloth, som scorede et af karrierens nemmeste mål.

3-0-målet var af den mere klassiske slags. Emil Forsberg modtog bolden på kanten af feltet og sendte den resolut forbi Freiburg-keeperen med en præcis afslutning.

Det tog pusten fra Freiburg-spillerne, og Leipzig cruisede sejren i hus uden problemer.

I de øvrige kampe lørdag eftermiddag tabte Wolfsburg for første gang i ligaen siden 3. januar, da det mod Hoffenheim blev til et nederlag på 1-2. Robert Skov blev skiftet ind for Hoffenheim med cirka et kvarter tilbage.

Eintracht Frankfurt spillede 1-1 hjemme mod Stuttgart, mens Hertha Berlin kom lidt væk fra bunden med en sejr på 2-1 hjemme over Augsburg.

Borussia Mönchengladbachs dårlige stime fortsatte desuden efter 0-1 hjemme mod Bayer Leverkusen - Gladbachs fjerde nederlag i de seneste fem ligakampe.