Leipzig dukker Köln og holder tysk sølvduel åben

Bayern München er tæt på at have slået et afgørende hul i toppen af Bundesligaen, men duellen om vicemestertronen lever i bedste velgående.

RB Leipzig vandt mandagens enlige opgør i Bundesligaen med 4-2 ude over FC Köln og spillede sig igen inden for blot to point af Borussia Dortmund, som indtager andenpladsen med fem spillerunder igen.