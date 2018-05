Leipzig-dansker skal have ny cheftræner

Klubben meddeler onsdag på Twitter, at kontrakten med cheftræneren Ralph Hasenhüttl er blevet ophævet - efter ønske fra træneren selv.

Den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen skal have ny cheftræner i bundesligaklubben RB Leipzig.

- Jeg ville virkelig gerne have fortsat ind i næste sæson med Ralph Hasenhüttl som cheftræner, siger Leipzig-sportsdirektør Ralf Rangnick på klubben Twitter-profil.

- Af hele mit hjerte ønsker jeg ham det bedste i fremtiden - både professionelt og privat.

At dømme ud fra klubdirektør Oliver Mintzlaff kunne det tyde på, at Hasenhüttl gerne så sin aftale, der løb til sommeren 2019, forlænget allerede nu, men at klubben ikke var klar til det.

- Vi er taknemmelige for de åbne og ærlige diskussioner, vi har haft indtil nu. Vi er imidlertid overbeviste om, at en forlængelse på nuværende tidspunkt ikke ville være det rigtige skridt for klubben, siger Mintzlaff.

Det er altså i stedet endt med, at parterne er gået hver til sit.

Hasenhüttl blev hentet til den Red Bull-ejede klub i det østlige Tyskland i 2016, da klubben netop var rykket op i Bundesligaen.

Den første sæson blev en gigantisk succes, da han førte oprykkerne til en overraskende andenplads i ligaen og dermed kvalifikation til Champions League.

Champions League-debuten blev en lidt blandet fornøjelse med en tredjeplads i gruppen.

I ligaen var man længe med i kampen om Champions League-pladserne til næste sæsons europæiske turnering, men Leipzig måtte nøjes med en sjetteplads og kvalifikation til Europa League.