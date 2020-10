Leicester-manager vægter Schmeichels rutine højt

Kasper Schmeichel stod igen en flot kamp for Leicester, som i Europa League vandt 2-1 ude over AEK Athen.

Siden den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel i 2011 kom til Leicester City, er han vokset og vokset i agtelse hos både fans og klubejere.

Samtidig har Schmeichel været førstevalg under samtlige trænere, og den nuværende mand ved roret på holdet, Brendan Rodgers, er også meget begejstret for sin danske sidsteskanse.

I holdets udekamp mod AEK Athen i Europa League torsdag aften var danskeren med flere afgørende redninger og rolig ageren mellem stængerne en vigtig årsag til sejren på 2-1.

- Kasper Schmeichel havde nogle store øjeblikke og nogle store redninger i kampen, siger Rodgers til klubbens hjemmeside efter kampen.

- Når man tænker over, hvor ungt det her hold er, er denne erfaring (som Schmeichel har, red.) i forhold til at tage på udebane og få et resultat meget, meget vigtig.

Den nu 33-årige keeper har vist stor stabilitet og kvalitet gennem adskillige sæsoner for både klub- og landshold, hvor han har været sikkert førstevalg begge steder.

Han står noteret for 58 landskampe for Danmark, mens han for Leicester er oppe på 386 optrædener.

I indeværende sæson har han spillet otte kampe for Leicester. Tre gange har han holdt nullet, og i alt er ni mål sluppet ind.

Med sejren i Athen har holdet maksimumpoint efter to kampe i Europa League, mens Leicester ligger nummer fire i Premier League med 12 point.