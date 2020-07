Leicester klamrer sig til toppen i slutspurt

Men nu blander Kasper Schmeichel og co. sig i toppen en gang mere - som treer i Premier League inden tirsdagens udekamp mod Arsenal.

Dermed bejler Leicester inden de sidste fem spillerunder fortsat til at slutte i top-4 i Premier League, der giver adgang til næste sæsons Champions League.

Allan Kuhn, fodboldkommentator på TV3 Sport, vurderer, at Leicester er i stand til at holde placeringen i top-4, selv om Chelsea og Manchester United kommer buldrende bagfra.

Leicester, som lørdag bremsede en skidt stime efter coronapausen med en 3-0-sejr hjemme over Crystal Palace, er nummer tre med 58 point efter 33 kampe. Chelsea har 57 point, mens United har 55 point.

- Det var vigtigt, det der skete i weekenden for Leicester, som kom tilbage på sejrskurs. Og ikke mindst at Jamie Vardy fik scoret et par mål, for det var godt nok lang tid siden.

- Leicester fik selvtilliden og selvforståelsen tilbage, og det er altafgørende for, om holdet i slutspurten kan fastholde sin position i top-4, siger Kuhn.

Storhold som Arsenal og Tottenham halter langt efter Leicester lige nu og skal bruge tid på at etablere sig i toppen igen.

Kuhn forventer dog ikke, at Leicester kan holde de to London-klubber bag sig i de kommende år, og også Liverpool, Manchester City, Chelsea og Manchester United vil ende over Leicester.

Så det kan igen blive et kort visit blandt de pengestærke topklubber. Især hvis det ikke lykkes Leicester at holde på profiler som Vardy og Schmeichel, der er i de eneste gengangere fra guldsæsonen.

- Leicester er jo ikke et hold, man havde regnet med. Leicester har haft en enestående sæson ud fra forudsætningerne. Som da holdet vandt mesterskabet.

- Det kan godt ske igen, at holdet kommer til at blande sig. Men det bliver sværere og sværere, påpeger Kuhn.

Leicester har et hårdt slutprogram med kampe ude mod Arsenal, Bournemouth og Tottenham. Desuden venter hjemmekampe mod Sheffield United og i sidste spillerunde Manchester United.

- Det bliver utroligt spændende. Jeg tror, det bliver en kamp mellem United, Chelsea og Leicester. Det er der slet ingen tvivl om.

- Det kommer nok til at gå til sidste spillerunde - kampen om at ende i top-4. Og så er der det med femtepladsen, som kan give en Champions League-plads, siger Allan Kuhn.

Lige nu er Manchester City udelukket fra europæisk fodbold i de kommende to sæsoner for brud på reglerne for økonomisk fairplay.

City, der er nummer to, har anket dommen til Den Internationale Sportsdomstol, CAS. Stadfæstes afgørelsen, er der CL-billet til ligaens nummer fem.

Harvey Barnes, som lagde op til begge Vardys mål i weekenden, kræver flere sejre i slutspurten.

- Det gav et lettelsens suk at få den sejr. Det var enormt stort for os. Nu har vi fem vigtige kampe foran os.

- Sejren var et skridt i den rigtige retning. Forhåbentlig kan vi fortsætte, siger Barnes til klubbens hjemmeside.