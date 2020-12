Leicester kikser i jagt på topholdet Liverpool

På udebane måtte Kasper Schmeichel og co. nøjes med 1-1 mod Crystal Palace. Pointet er nok til at sende Leicester op på rækkens andenplads, men der er fortsat tre point op til Liverpool, som tilmed har spillet en kamp færre.

Leicester City missede mandag en god mulighed for at lægge pres på Liverpool i toppen af Premier League.

Undervejs brændte Leicester et straffespark, og først med syv minutter tilbage af opgøret lykkedes det for holdet at afværge et truende nederlag.

Crystal Palace var kommet til kampen med en samlet målscore på 0-10 i holdets to seneste kampe.

Selv om Leicester havde valgt at bænke flere profiler som følge af det tætte juleprogram, tog gæsterne teten fra start og lagde et vedvarende pres på det formsvage hjemmehold.

Gæsterne fik en af spillets største chancer efter 18 minutter, da hjemmeholdet begik straffespark. Kelechi Iheanacho var dog uskarp fra pletten, og hans forsøg blev reddet af Crystal Palace-keeper Vicente Guaita.

Leicester fortsatte med at være toneangivende, men formåede ikke at tage føringen. Det gjorde hjemmeholdet til gengæld, lidt før uret rundede en times spil.

Opdækningen på Wilfried Zaha svigtede, og fra en spids vinkel ved bageste stolpe lykkedes han med at flugte bolden ind bag Kasper Schmeichel. På sine gode dage havde den danske landsholdsmålmand næppe ladet et sådant skud stryge i netmaskerne.

Føringen varede til det 83. minut. Her udlignede Harvey Barnes, da han på kanten af feltet tog et par træk og smækkede bolden i det korte målhjørne til 1-1.

På det tidspunkt var Leicester-profiler som Youri Tielemans og Jamie Vardy også sat på banen, og Leicester jagtede et sejrsmål i slutfasen, men forgæves.