Leicester fortsætter drømmesæson og sætter Arsenal af

Derimod har Leicester ambitiøse planer om at slutte i dette fornemme selskab for første gang siden det sensationelle mesterskab i 2016.

Lørdag aften blev det understreget af Kasper Schmeichel og holdkammeraterne, der på hjemmebane vandt med 2-0 over Arsenal.

Med sejren drøner Leicester helt op på andenpladsen med 26 point for 12 kampe, inden Manchester City med 25 point søndag aften møder førerholdet fra Liverpool på udebane.

I kapløbet om top-4 var det altså en særligt vigtig kamp for Arsenal, men det endte i skuffelse, fortjent nederlag og en aktuel sjetteplads med 17 point.

Tydeligvis fyldt med selvtillid angreb Leicester lystigt fra begyndelsen, og flere farlige situationer opstod foran Arsenal-målet.

London-klubben arbejdede sig stille og roligt ind i opgøret, og det burde have givet en føring efter et kvarter.

Efter et nærgående Arsenal-angreb havnede bolden hos Alexandre Lacazette, der misbrugte den gigantiske chance ved at skyde bolden snert forbi stolpen.

Omkring den halve time var Jamie Vardy tæt på i den anden ende, men ved bageste stolpe røg det hårde, kompetente indlæg imellem angriberens ben.

I starten af anden halvleg kom Leicester endnu tættere på føring, da Wilfred Ndidi på en stor chance sendte bolden på overliggeren.

Midtvejs i anden halvleg kom forløsningen så. Efter et mønsterangreb havnede bolden hos Jamie Vardy, der sendte bolden ind yderligt i målet til 1-0.

Det var Vardys 11. ligamål i sæsonen, og dermed er han alene i spidsen på topscorerlisten.

Få minutter senere burde han have bragt sin total op på 12, da han blev spillet helt blank, men hans afslutning ramte keeper Bernd Leno.

Nu var der malet Leicester ud over det hele, og snart skulle det blive 2-0. James Maddison afsluttede klogt uden for feltet med et skud nede ved stolpen, som Bernd Leno blot kunne stå og kigge på med et kvarter tilbage.

Arsenal havde tidligere i halvlegen haft en god mulighed for at udligne, og holdet fik korrekt et mål underkendt for offside, men målet til 0-2 punkterede Arsenals tro på point, og Leicester kunne endda have gjort det til 3-0.