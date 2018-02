Leicester dropper rebelske Mahrez til ligakamp lørdag

- Riyad er ikke til disposition til den kamp. Om situationen kan jeg kun sige, at det er den bedste beslutning for Leicester. Det er i Leicesters interesse, og det er også den bedste beslutning for Riyad, siger Puel ifølge AFP.

Riyad Mahrez har holdt sig væk fra Leicesters træning torsdag og fredag. Det hænger ifølge britiske medier sammen med, at et muligt klubskifte til Manchester City gik i vasken sent onsdag aften.

Her bød Manchester City på Mahrez, men parterne kunne ikke blive enige om en pris på spilleren, der tidligere har forsøgt at komme væk fra Leicester.

Ifølge britiske medier tilbød Manchester City at betale 50 millioner pund (cirka 422 millioner kroner) for Mahrez.

Derudover ville City tilbyde en spiller til 15 millioner pund oveni handlen (cirka 126 millioner kroner) for den 26-årige spiller, men det er beskrevet i britiske medier og hos flere nyhedsbureauer, at Leicester forlangte et større beløb.

Claude Puel slår dog fast, at han fortsat ser en fremtid for Mahrez i klubben, der i 2016 overraskede alt og alle og blev engelske mester.

- Det er en hård situation for os, men nu er det tid til at komme videre og holde fokus.

- Jeg håber, at han kan komme tilbage til os. Han er selvfølgelig en vigtig spiller, og han kan komme tilbage, og vi har brug for at holde sammen. Det her er svært at klare, men det forbliver internt i klubben.

- Vi kan ikke ændre på situationen, men vi har brug for at skabe en positiv ånd og hjælpe ham med at komme tilbage med en positiv attitude og nyde at spille fodbold, siger Puel.

Riyad Mahrez skiftede til Leicester fra franske Le Havre i 2014.

Dengang kostede han ifølge AFP 350.000 pund (cirka tre millioner kroner).