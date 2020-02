Leganes-ejer bekræfter Barcelona-kontakt om Braithwaite

Leganes-ejer Felipe Moreno modtog et opkald fra Barcelona mandag eftermiddag, fortæller han til avisen.

Den spanske fodboldklub Leganes bekræfter over for den spanske avis Marca, at FC Barcelona har kontaktet klubben angående Martin Braithwaite.

- Jeg forstår godt, at han vil skifte til Barcelona. Det ville jeg også selv gøre. Men der er intet at forhandle om

- De må betale klausulen, ellers bliver han i Leganes, siger Felipe Moreno til Marca.

Spanske og danske medier skriver, at Braithwaite har en frikøbsklausul på 18 millioner euro, hvilket svarer til 134 millioner danske kroner.

I Leganes frygter ejeren, at Braithwaites klausul bliver indfriet af Barcelona.

Det skyldes, at bundklubben i januar mistede angriberen Youssef En-Nesyri, som blev solgt, da Sevilla indfriede spillerens frikøbsklausul.

Leganes har ikke mulighed for at hente en erstatning for Braithwaite, hvis Barcelona køber danskeren.

Barcelona kan udnytte en særregel i spansk fodbold, som tillader klubber at hente en erstatning, hvis en spiller bliver skadet i mere end fem måneder.

Det skete for Barcelona, som fik Ousmane Dembélé skadet i starten af februar og derefter fik grønt lys til at hente en ny spiller, selv om transfervinduet lukkede i udgangen af januar.

- Sandheden er, at vi er meget bekymrede. Efter det, der skete med En-Nesyri, så bliver det mere og mere kompliceret at holde på Braithwaite, for hver dag der går.

- I disse timer finder vi ud af, om det sker eller ej, siger Felipe Moreno til Marca.

Braithwaite er topscorer for Leganes i den bedste spanske række med seks mål.