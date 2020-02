Leganés: Barcelona betaler Braithwaite-millioner torsdag

Sportsdirektøren i danskerens nuværende klub, Leganés, føler sig i hvert fald overbevist om, at Barcelona torsdag overfører det millionbeløb, der vil udløse den fastsatte frikøbsklausul.

Det er efter alt at dømme kun et lægetjek, der står i vejen for den danske landsholdsspiller Martin Braithwaites overraskende skifte til storklubben FC Barcelona.

- Barcelona betaler klausulen som noget af det første i dag (torsdag, red.), siger sportsdirektør Txema Indias til TV2 Sport.

- Det er helt sikkert. Vi har ikke ønsket at forhandle om prisen. Den eneste mulighed for Barcelona var at betale klausulen, forklarer han.

Prisen for Braithwaite skulle være 18 millioner euro, svarende til 134 millioner danske kroner.

Leganés og Barcelona var i kontakt onsdag, og sportsdirektøren regner med, at en handel er nært forestående.

Papirarbejdet kan således være afsluttet tidligt torsdag, og derefter mangler kun Braithwaites egen underskrift på aftalen.

Forinden skal den 28-årige angriber gennemgå et lægetjek og have grønt lys fra Barcelonas sundhedssektor.

Lægeundersøgelsen er ifølge flere medier planlagt til torsdag eftermiddag, når Braithwaite er ankommet til Barcelona.

Når det overhovedet er muligt for Barcelona at hente en spiller, flere uger efter at transfervinduet er lukket, skyldes det en særregel i den bedste spanske fodboldrække, Primera Division.

Her kan klubberne få dispensation til at hente en erstatning, hvis en spiller bliver skadet i mere end fem måneder.

Barcelona fik en sådan dispensation tidligere på ugen, efter at det stod klart, at den skadede angriber Ousmane Dembélé vil være ukampdygtig i det næste halve år.