Leeds vinder fair play-pris for at lade modstander score

Hæderen skyldes, at Marcelo Bielsa beordrede sine spillere til at lade Aston Villa udligne i en afgørende kamp i april, hvor Leeds lå til at rykke op, skriver avisen The Guardian.

Mateusz Klich havde hjemme på Elland Road scoret til 1-0 for Leeds, mens en Aston Villa-spiller lå skadet på banen.

Målet førte til håndgemæng mellem de to holds spillere, og udeholdets Anwar El Ghazi blev udvist.

Da spillet blev genoptaget, fik Albert Adomah lov til at uhindret at løbe ned og udligne til 1-1 for Aston Villa. Det skete på en direkte ordre fra manager Bielsa.

- Nogle beboere på fodboldplaneten anser det at vinde som det altafgørende. Den eneste grund til at dyrke sporten. Andre derimod har værdier, som bør påskønnes endnu højere end dem, som bringer sejre, lyder Fifas begrundelse for at tildele Leeds og Bielsa prisen.

Kampen sluttede 1-1, og i sidste ende betød det, at Sheffield United på bekostning af Leeds sikrede sig direkte oprykning til Premier League.

- Det gør Bielsas sportsåndshandling endnu mere bemærkelsesværdig i betragtning af, hvad der stod på spil, skriver Fifa i sin begrundelse.

Leeds United har i flere sæsoner i træk været snublende tæt på at sikre sig oprykning til den bedste række.

Efter otte spillerunder af denne sæson ligger holdet på førstepladsen i the Championship.

Sidste år gik Fifas fair play-pris til Lennart Thy fra den hollandske klub VVV-Venlo, som meldte afbud til en ligakamp for at donere blod til en patient med leukæmi.