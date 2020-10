Leeds tager point fra City i sprudlende opgør

Den så man flere prøver på i opgøret mellem de to angrebslystne hold, som gav hinanden en åben slagudveksling.

For Citys vedkommende betød resultatet, at sæsonens første tre kampe har kastet en sejr, et nederlag og en uafgjort kamp af sig, efter at City senest tabte 2-5 til Leicester i ligaen.

Det var dog City, der lagde hårdt ud, da Kevin De Bruyne hamrede en frisparksbold på træværket efter tre minutter.

City-spillerne virkede opsatte på at revanchere nederlaget til Leicester senest og lagde ud i et hårdt tempo og pressede Leeds.

Efter 17 minutter trak Raheem Sterling ind i banen, snød et par modspillere og bankede bolden i kassen til 1-0.

Leeds formåede ikke at reducere før pausen, men hjemmeholdet var med i opgøret.

Leeds sendte Ian Carlo Poveda på banen fra anden halvlegs begyndelse i stedet for Ezgjan Alioski.

Efter pausen skruede Leeds op for presset og tog mere og mere initiativ. Det gav udfordringer i City-defensiven i flere tilfælde, og efter et kvarter kom udligningen.

Angriberen Rodrigo havde været på banen i tre minutter og seks sekunder i stedet for Tyler Roberts, da han blev den første spanier til at score for klubben i Premier League.

Leeds fik et hjørnespark, og City-keeper Ederson fejlede, da han ville gribe ind. Bolden dumpede ned lige foran Rodrigo, der hamrede den i kassen til 1-1.

Rodrigo var tæt på igen med 20 minutter tilbage, da han headede på mål, men denne gang fik Ederson fornemt viftet bolden væk via overliggeren.

Kort efter var Sterling på spil i den anden ende, men Leeds-keeper Illan Meslier fik afværget.

Guardiola erstattede Ferran Torres, Benjamin Mendy og Riyad Mahrez med Fernandinho, Nathan Aké og Bernardo Silva i løbet af de sidste 25 minutter, og det gav City mere initiativ.

Det var dog som en boksekamp med offensive angreb i begge ender, og der blev ikke scoret mere.