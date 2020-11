Ledøje-Smørum volder Brøndby problemer i pokalen

Brøndby vandt så knebent som 1-0 over holdet fra Danmarksserien, der tilmed har været forhindret i at træne normalt på det seneste grundet coronarestriktionerne.

Dermed er Brøndby videre til fjerde runde i Sydbank Pokalen.

Den svenske offensivspiller Simon Hedlund blev matchvinder for Brøndby, da han scorede kampens eneste mål fem minutter før pausen.

Det var Brøndbys debuterende venstreback, Blas Riveros, som lagde op til Hedlunds 1-0-mål efter et godt ryk på kanten.

Resultatet må dog siges at være skuffende for Brøndby, der efter tre nederlag i træk i Superligaen havde håbet på at tanke lidt selvtillid med en mere sprudlende offensiv.

Brøndbys angreb sprudlede dog aldrig for alvor. Dertil var der for mange fejl, og pasningerne var for upræcise.

Til gengæld stod Brøndbys forsvar solidt, og Ledøje-Smørum var ikke i stand til at kreere chancer mod superligamandskabet.

Så Brøndby kunne trøste sig med at være i nogenlunde kontrol hele kampen igennem.

Men med den smalle føring lurede overraskelsen hele tiden, og Brøndby-træner Niels Frederiksen var nødt til at råbe sine spillere op i gear ude fra sidelinjen.

Hver gang Ledøje-Smørum kom i nærheden af Brøndbys felt, løb det dog ud i sandet for det undertippede mandskab.

Brøndby skal søndag på en vanskeligere opgave hjemme mod OB i Superligaen, mens Ledøje-Smørum fortsat må holde kamppause på grund af coronareglerne.