LeBron jagter endnu en NBA-titel uden at tænke på eftermæle

Den 35-årige superstjerne er snublende tæt på endnu et mesterskab, da Lakers går ind til fredagens femte kamp i finaleserien, hvor der spilles bedst ud af syv, med en føring på 3-1 over Miami Heat.

Mens basketballholdet Los Angeles Lakers nærmer sig holdets første mesterskab siden 2010, fortæller LeBron James, at han ikke tænker så meget over sit eftermæle.

- Jeg tænker ikke alt for meget over det, siger LeBron James til journalister torsdag.

- Historien vil blive fortalt, sådan som den skal fortælles, og den vil blive skrevet, sådan som det er meningen, den skal skrives. Jeg bruger ikke mit liv på at tænke over eftermæle, siger han.

LeBron James er den blot fjerde spiller nogensinde til at nå ti NBA-finaler.

Første gang var i 2007 med Cleveland Cavaliers. Dengang blev det til et klart nederlag efter fire kampe til San Antonio Spurs.

Otte sæsoner i træk fra 2011 til 2018 formåede LeBron James at spille sig i NBA-finalen med sine hold.

Det er foreløbigt blevet til tre titler.

- Det, jeg gør uden for banen, betyder mere for mig, end det jeg gør på banen, siger LeBron James og tilføjer, hvor meget hans familie betyder for ham.

- Basketball slutter for mig på et tidspunkt. Der vil være en ny gruppe unge, der er klar til at spille. Så jeg vil ikke bekymre mig om det.

- Det, der betyder mest, er den måde, jeg gebærder mig på, hvad jeg prædiker, hvad jeg taler om, og hvordan jeg inspirerer den næste generation.

- Og hvis du sætter pris på mit spil, så er det cool. Hvis du ikke gør, så er det også cool, siger han.

LeBron James har i mange år været fortaler for social retfærdighed, og han har været en af de mest fremtrædende stemmer i NBA i år under protesterne mod raceulighed og politivold i USA.

Los Angeles Lakers har vundet 16 mesterskaber i klubbens historie. Lykkes det at vinde et mere, tangerer klubben Boston Celtics' ligarekord på 17 mesterskaber.

Miami Heat har i alt vundet tre mesterskaber i klubbens historie. Det seneste var tilbage i 2013, da netop LeBron James førte holdet til sejr over San Antonio Spurs.