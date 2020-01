LeBron James talte med Kobe Bryant kort før helikopterstyrt

Få timer før det tragiske helikopterstyrt, der søndag kostede basketikonet Kobe Bryant og otte andre livet, talte Bryant i telefon med den nuværende Lakers-stjerne LeBron James.

Det skriver LeBron James i et opslag på det sociale medie Instagram, hvor han for første gang forholder sig til ulykken.

- Jeg havde bogstaveligt lige hørt din stemme søndag morgen, før jeg forlod Philly (Philadelphia, red.) for at rejse tilbage til LA. Jeg troede ikke i min vildeste fantasi, at det ville være den sidste samtale, vi havde.

I opslaget fortæller basketstjernen, at han har svært ved at forstå tragedien. Han deler samtidig en række billeder, som viser de to spilleres venskab på og uden for basketbanen.

- Jeg er ikke klar, men her kommer det. Jeg sidder her og forsøger at skrive noget til dette opslag, men hver gang jeg forsøger, begynder jeg at græde, når jeg tænker på dig (Kobe Bryant, red.), niece Gigi (Bryants datter Gianna, red.), og det venskab/bånd/broderskab, som vi havde.

- Jeg elsker dig storebror. Mine tanker går til Vanessa og børnene. Jeg lover dig, at jeg vil løfte arven efter dig! Du betyder så meget for os, specielt os hos LakerNation. Det er mit ansvar at tage dette på mine skuldre og fortsætte.

Den tragiske ulykke i byen Calabases fandt sted, mindre end et døgn efter at Bryant var blevet overhalet af netop LeBron James på alle tiders topscorerliste.

På 20 sæsoner scorede Kobe Bryant 33.643 point i grundspillet. Foruden LeBron James er det kun Kareem Abdul-Jabbar og Karl Malone, der har scoret flere point gennem historien.

Kobe Bryants sidste opslag på Instagram var netop en hyldest til LeBron James og hans nyerhvervede status, som den spiller, der har scoret tredjeflest point i NBA-historien.

Opslaget blev delt søndag morgen få timer før ulykken.