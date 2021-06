LeBron James og Lakers knækker tidligt i NBA-slutspillet

LeBron James lavede 29 point for værterne, men Lakers-profilen blev overstrålet af gæsternes Devin Booker, der sikrede Phoenix Suns hele 47 point.

Gæsterne lagde fundamentet for sejren i første quarter, hvor stillingen var 36-14 til holdet fra Arizona - Booker stod for de 22 point. Det store forspring formåede Los Angeles Lakers aldrig at hente.

Lakers led især under, at Anthony Davis tidligere på ugen fik en forstrækning. Davis var tydeligt påvirket af sin skade og holdt kun seks minutter i det, der skulle vise sig at blive det sidste opgør i denne sæson mellem de to klubber.

Det samlede nederlag til Lakers kommer ikke som den helt store overraskelse, da Phoenix Suns i NBA-grundspillet var en del bedre end holdet fra det sydlige Californien.

Det var dog Lakers, der i sidste uge fik den bedste start på bedst-af-syv-serien, da LeBron James og co. førte 2-1 efter de tre første kampe.

Det er første gang siden San Antonio Spurs i 2015, at et regerende mesterhold må forlade NBA-slutspillet allerede efter første runde.