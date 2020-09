LeBron James når sin tiende NBA-finale med triple-double

Los Angeles Lakers med basketball-stjernen LeBron James på holdet er i finalen i NBA efter en sejr over Denver Nuggets på 117-107.

Det er Los Angeles Lakers' første NBA-finale i et årti.

I opgøret natten til søndag dansk tid blev LeBron James noteret for 38 point, 16 rebounds og 10 assister og fuldendte dermed en triple-double, som det kaldes i NBA, når en spiller laver et tocifret antal i tre kategorier.

Samtidig er den 35-årige stjerne den blot fjerde spiller til at nå ti NBA-finaler.

Første gang, han var i en NBA-finale, var i 2007 med Cleveland Cavaliers. Dengang blev det til et klart nederlag efter fire kampe til San Antonio Spurs.

Otte sæsoner i træk fra 2011 til 2018 formåede LeBron James at spille sig i NBA-finalen med sine hold. Det er foreløbigt blevet til tre titler.

Fra 2010 og fire år frem spillede han for Miami Heat, som han hjalp til to NBA-titler. Derefter vendte han retur til Cleveland Cavaliers, hvor det blev til endnu et NBA-trofæ, inden turen i 2018 gik videre til Los Angeles.

- Det var mit ansvar at forsøge at lave de rigtige ting og hjælpe os til at vinde kampen, siger LeBron James ifølge nyhedsbureauet AP.

I finalen kan modstanderen enten blive Miami Heat eller Boston Celtics. Miami fører 3-2 i kampe og kan sikre sig en finaleplads med en sejr i kamp seks, der spilles søndag lokal tid.