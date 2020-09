LeBron James jagter også storhed uden for banen

Men det er ikke kun som basketballspiller, at den 35-årige stjerne har markeret sig. Særligt de seneste år har han gjort det klart, at han ikke er tilfreds med "blot" at være sportsudøver.

Det har han blandt andet vist i forbindelse med den igangværende Black Lives Matter-bevægelse, der sætter fokus på politibrutalitet i USA og på sortes rettigheder i det amerikanske samfund.

- Han ser sig som en, der har en platform i medielandskabet, og som kan være med til at skabe positiv forandring i samfundet i forhold til racespørgsmålet, siger Anders Bo Rasmussen, der er lektor i amerikanske studier på Syddansk Universitet og underviser i amerikansk sport.

Lektoren ser en tendens til, at de nuværende NBA-stjerner i højere grad end 1990'ernes stjerner, herunder ikonet Michael Jordan, blander sig i debatten.

- I 1990'erne havde de amerikanske sportsudøvere mindre fokus på sociale problemer. Michael Jordan var måske det mest tydelige eksempel på manglende engagement i samfundet.

- Man så dengang et større fokus på det kommercielle, lyder det.

Skruer man tiden længere tilbage, så det dog anderledes ud. NBA-legender som 1960'ernes Bill Russell og Kareem Abdul-Jabbar, der dominerede i 1970'erne og 1980'erne, blandede sig meget i samfundsdebatten.

- Der er man så tilbage nu, hvor den største stjerne inden for basketball, LeBron James, har taget Bill Russell- og Kareem Abdul-Jabbar-stafetten og løbet videre med den.

- Han er meget bevidst om at få indflydelse, og det er vigtigt for ham at efterlade et eftermæle, der strækker sig ud over sportsverdenen, siger Anders Bo Rasmussen.

LeBron James kan tage karrierens fjerde NBA-titel, når han og Los Angeles Lakers i finaleserien møder Miami Heat.

Med en sejr vil James have vundet med tre forskellige hold: Miami Heat, Cleveland Cavaliers og Lakers.

Første finalekamp spilles natten til torsdag dansk tid. Der spilles bedst af syv kampe.