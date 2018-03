LeBron James hyldet for pointrekord midt under NBA-kamp

For 867. kamp i træk lavede James et tocifret antal point, da Cleveland Cavaliers natten til lørdag slog New Orleans Pelicans med 107-102. Det har ingen andre præsteret i NBA-historien.

Spillet blev stoppet, og LeBron James blev hyldet midt i første quarter, da han brød rekorden med et dunk.

20.500 tilskuere klappede ned mod Cleveland-profilen, der også fik foræret bolden som et minde.

- Det er et dejligt og specielt øjeblik - ikke kun for mig selv, men for hele min familie og de mange børn, der ser op til mig for at blive inspireret til at gå efter tingene, siger LeBron James.

I alt scorede han 27 point i sejren over New Orleans Pelicans.

33-årige LeBron James indledte sin stime med minimum ti point per kamp i januar 2007. Tidligere i denne uge tangerede han legenden Michael Jordans 866 kampe med et tocifret antal point.

Michael Jordans nu tidligere rekord blev sat i årene fra 1986 til 2001, hvor han var ligaens største stjerne. Mange regner fortsat i dag Jordan for historiens bedste spiller.