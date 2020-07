Le Mans ser ud til at blive uden Jan Magnussen

Le Mans bliver i år formentlig uden Jan Magnussen på startlisten.

Den danske racerkører skriver i et opslag på Facebook, at han ikke skal deltage i 24-timers-løbet for holdet High Class Racing.

- Øv! Vi har længe vidst, at 2020-udgaven af 24 Heures du Mans (Le Mans, red.) ville blive noget helt andet, end vi er vant til. Meget af dét, som er med til at gøre løbet til en kæmpe oplevelse, er enten blevet aflyst eller ramt af hårde restriktioner.

- Jeg ville have elsket at være med, men til trods for at High Class Racing har gjort et kæmpe arbejde for at få projektet til at lykkes, bliver det altså ikke i år, at jeg stiller op i 24-timers-løbet i en dansk LMP2, skriver Magnussen.

High Class Racing deltager i klassen LMP2 - løbets næstbedste klasse.

Jan Magnussen fik debut i 1999 og kan prale af fire klassesejre.

Til netmediet driveit.dk fortæller Jan Magnussen om fremtidsudsigterne:

- Jeg håber naturligvis, at tingene ser anderledes ud i 2021, og meldingen fra High Class Racing er, at planen om at stille op med to biler i 24-timers-løbet stadig lever. Det bliver bare ikke i år, siger han til driveit.dk.

Ifølge netmediet er det coronakrisen, der har tvunget High Class Racing til at trække den ene af bilerne ud af løbet.

Coronapandemien har desuden betydet, at Le Mans er blevet rykket fra 13.-14. juni til 19.-20. september.