Lazio smider føring og taber igen i Serie A-guldjagt

Hovedstadsklubben ligger nummer to i den bedste italienske fodboldrække, mens Lecce inden opgøret havde tabt seks kampe i træk med en samlet målscore på 6-25.

Lecce lignede tirsdag en overkommelig opgave for guldaspiranterne fra Lazio i Serie A.

Men Lazio har fået gummiben, i takt med at sæsonen går på hæld, og så endte det med det tredje nederlag i de seneste fem kampe for Simone Inzaghis tropper.

Lazio var endda foran 1-0, men endte med at tabe 1-2.

Dermed har Lazio for alvor givet Juventus teten i jagten på mesterskabet. Cristiano Ronaldo og co. har syv point ned til Lazio, men det kan blive til ti med en sejr over Simon Kjær og AC Milan senere tirsdag aften.

Begge tophold mangler at spille syv kampe efter tirsdagens opgør.

Felipe Caicedo sendte Lazio i front efter små fem minutter, få øjeblikke efter en Lecce-scoring var blevet annulleret efter et VAR-tjek.

Men Lecce svarede igen efter en halv time, hvor Khouma Babacar udlignede. I første halvlegs overtid brændte Lecce endda et straffespark.

Det blev der dog rettet op på kort efter pausen, hvor Fabio Lucioni headede 2-1-målet ind efter et hjørnespark.

Lecce formåede at modstå det efterfølgende Lazio-pres og tog sin første sejr siden 15. februar.

I overtiden lod Lazios spanske back Patric frustrationerne få frit løb, da han bed Lecces Giulio Donati i armen og blev udvist.