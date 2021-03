Lazio skriver kontrakt med Mussolinis oldebarn

Den italienske Serie A-klub Lazio har skrevet kontrakt med en spiller, hvis efternavn formentlig vækker dårlige minder i størstedelen af den italienske befolkning.

18-årige Romano Floriani Mussolini er således oldebarn af Italiens fascistiske diktator Benito Mussolini, som efter et kup regerede Italien fra 1922 og frem til 1943.

Onsdag har den unge forsvarsspiller, som optræder på Lazios U19-hold, sat underskriften på sin første professionelle kontrakt med hovedstadsklubben.

Romano Floriani Mussolini har selv offentliggjort nyheden sin instagramprofil.

Tidligere har han over for avisen Il Messaggero gjort klart, at han ikke har lyst til at blive tillagt politiske standpunkter på grund af sin oldefar.

- Her i Lazio bliver jeg udelukkende bedømt på, hvordan jeg spiller, ikke på at min efternavn er Mussolini, sagde han for ikke så længe siden.

Hans mor, Alessandra Mussolini, sad fra 2014 til 2019 i Europaparlementet for Silvio Berlusconis parti Forza Italia.

Paradoksalt er Lazio en klub, som har en minoritet blandt sine fans, der er kendt for at have bånd til den yderste politiske højrefløj i Italien.

I 2018 fik klubben en bøde på 370.000 kroner, efter at der var blevet delt antisemitiske klistermærker ud på tilskuerpladserne under en hjemmekamp.

Tilbage i 2005 sendte den kontroversielle angriber Paolo Di Canio også en fascistisk hilsen ud til fansene efter en derbysejr mod ærkerivalerne fra AS Roma.