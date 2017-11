Lavt bundniveau chokerer Randers-direktør

Efter to sejre over AGF og Lyngby så Randers ellers ud til at være i fin form, men fredag blev det 0-2 hjemme mod Sønderjyske i Alka Superligaen.

Alt for mange udsving i præstationerne og et lavt bundniveau frustrerer administrerende direktør i Randers FC, Michael Gravgaard.

Nederlaget ærgrer Michael Gravgaard, da han gerne havde set holdet fortsætte med at hente endnu en sejr.

- Vi troede lige, at vi var kommet i gang efter to sejre, men der er for stor forskel på niveauet fra den ene kamp til den anden kamp hos enkelte spillere.

- Den ene kamp har vi to-fire spillere, der præsterer helt fremragende, og den næste kamp har de samme spillere et markant lavere niveau, siger Michael Gravgaard.

Han og cheftræner Ricardo Moniz så begge en kamp, hvor de savnede energi og et højere niveau fra enkelte spillere, herunder Vladimir Rodic.

- Vladimir Rodic lignede ikke sig selv mod Sønderjyske. Når man ser anden halvleg af AGF-kampen, og derefter sammenligner med kampen mod Sønderjyske, så tror man ikke, at det er den samme spiller, siger Michael Gravgaard med henvisning til Randers' 1-0-sejr over AGF i forrige runde.

For den administrerende direktør handler sæsonen kun om overlevelse i ligaen.

- Det er ren overlevelse for os frem mod slutspillet. Vi kommer dog ikke ud af det her, inden alle spillere har et fornuftigt bundniveau. Det er simpelthen for lavt i øjeblikket, siger Gravgaard.

Holdet fra Kronjylland har to kampe tilbage i Alka Superligaen i 2017.

Randers møder i næste runde Silkeborg på udebane, mens holdet slutter efterårssæsonen på eget græs mod FC Midtjylland.