Alexander Scholz og resten af FC Midtjylland har i foråret humpet sig mod mesterskabet, mener kommentator Morten Bruun. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Lav kvalitet giver tæt guldkamp i Superligaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lav kvalitet giver tæt guldkamp i Superligaen

Kvaliteten har været lavere i toppen af Superligaen i år, mener to kommentatorer. Pointgennemsnittet for årets mester kommer til at fortælle samme historie.

Sport - 18. maj 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Med to spillerunder tilbage i Superligaen venter der et drama, når mesterskabet skal afgøres. FC Midtjylland er i førersædet med to point ned til Brøndby IF, mens FC København også fortsat er spil, men dog fem point efter midtjyderne. Men spørger man to superligakommentatorer, hvad det har været for en sæson i toppen af dansk fodbold, er de ikke begejstret for niveauet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger